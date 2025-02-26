Сили оборони України уразили аеродроми у Криму та НПЗ у Туапсе: деталі від Генштабу

Вогневого ураження зазнали аеродроми "Саки" і "Кача".
Сили оборони України уразили військові аеродроми в окупованому Криму та Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
У заяві вказано, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки разом з іншими складниками Сил оборони у ніч проти 26 лютого завдали ударів по низці стратегічних об’єктів росіян у Краснодарському краї РФ та у Криму.
"Серед іншого, здійснено вогневе ураження військових аеродромів "Саки" і "Кача", а також Туапсинського нафтопереробного заводу", – зазначили у Генштабі.
У районі нафтопереробного заводу зафіксовано щонайменше 40 вибухів. Є дані про пошкодження інфраструктури заводу, але результати ураження уточнюються.
У Генштабі звернули увагу, що Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим обсягом 12 млн т на рік. Понад 90% вироблених нафтопродуктів іде на експорт. Цей завод також задіяний до забезпечення російської армії.
Окрім того, Генштаб запевнив, що удари по військових та стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні російської збройної агресії проти України, триватимуть.
Нагадаємо, у ніч проти 26 лютого росіяни поскаржилися на масовану атаку безпілотниками на військові об’єкти у Краснодарському краї. Повідомлялося про вибухи в Анапі і призупинення роботи аеропорту в Сочі.
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