Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів окупантів: деталі від Генштабу

Наші бійці продовжують нищити ворога, його техніку та військову інфраструктуру.

Вдруге за тиждень безпілотники Сил спеціальних операцій Збройних Сил України вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області РФ. Цього разу у ніч на 21 січня.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Які наслідки

За даними Генштабу, в результаті удару палають резервуари з пально-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська. Підприємство належить одній з найбільших російській державних корпорацій "Роснєфть".

"Окрім того, Сили оборони, зокрема Сили безпілотних систем та Сили спецоперацій ЗСУ, уразили інфраструктуру АО "Смоленський авіаційний завод" у Смоленській області РФ, де модернізуються та виробляються і бойові літаки. Зафіксовано вибухи на території авіазаводу", - зауважили у відомстві.

Також продовжується ураження пунктів управління російської окупаційної армії. Зокрема, завдано удару по командному пункту 29 загальновійськової армії РФ у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Є інформація про вибухи та задимлення в районі цілі.

Результати ударів уточнюються.

"Цілеспрямована та систематична бойова робота, з метою посилення ефекту від санкційного тиску, по важливих об’єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії РФ проти нашої країни", - підсумували у ГШ.

Раніше в ISW зауважили, що українські удари по цілях російської оборонно-промислової бази (ОПБ) впливають на боєздатність російських сил. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 20 січня заявив, що українські удари по військових об'єктах Росії суттєво порушили здатність армії РФ підтримувати високу інтенсивність бойових дій.

Читайте також: