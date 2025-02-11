Сили оборони України уразили НПЗ у Саратовській області: деталі від Генштабу

Сили оборони України у ніч проти 11 лютого уразили Саратовський нафтопереробний завод, який здійснює комплексну переробку нафти.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Російський НПЗ уразили підрозділи Сил безпілотних систем, Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складниками Сил оборони.

"Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються", – йдеться у заяві Генштабу.

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Там зазначили, що цей НПЗ переважно випускає бензини, мазут, дизельне пальне. Загалом – понад 20 видів нафтопродуктів. Підприємство задіяне до забезпечення російської армії.

Нагадаємо, раніше удар по Саратовському НПЗ підтвердив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Цей завод – один із ключових об'єктів паливної інфраструктури Росії і відіграє важливу роль у забезпеченні армії паливом.