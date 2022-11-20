Сили оборони України відбили атаки окупантів на Донбасі: ситуація на фронті 20 листопада — Генштаб

Упродовж доби ворог здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

У неділю, 20 листопада, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка Донецької області.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

За поточну добу противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Куп'янськ та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Огірцеве, Стрілеча, Стариця та Чайківка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на захоплених рубежах, здійснює обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, зокрема в районах населених пунктів Крохмальне і Табаївка Харківської області; Новоселівське, Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині та Берестове Донецької області.

На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Проводить обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Веселе, Времівка, Вугледар, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Роздолівка, Парасковіївка, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти обороняються. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Вищетарасівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новопіль, Оріхів та Червоне Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання. Вів вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Велетенське, Новокаїри, Новотягинка, Понятівка, Токарівка та міста Херсон.

В Генштабі ЗСУ додали, що в Каховському районі російські окупанти продовжують займатися мародерством та грабунками. Місцевих жителів позбавляють особистих автомобілів, мотоциклів та, навіть, велосипедів.

Нагадаємо, українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупантам. Воїни ЗСУ знищили колону військової техніки на Луганщині, склади та пункти управління окупаційної армії.

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