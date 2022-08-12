Сили оборони України закликали світ не допустити судилище над полоненими у Маріуполі

Сили безпеки та оборони України закликали увесь цивілізований світ не допустити анонсованого російськими окупантами судилища у Маріуполі над українськими військовополоненими.

Там також закликали негайно скерувати представників ООН та МКЧХ до місць утримання українських військовополонених, передусім – Оленівки.

Про це йдеться у спільній заяві сил безпеки та оборони щодо полонених захисників Маріуполя, опублікованій 12 серпня.

Так, автори заяви пояснили, що операція з порятунку 2,5 тис. захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом, щоб зберегти їм життя.

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"Альтернативи на кшталт екстракшн не було, стояв вибір: операція з порятунку чи загибель на "Азовсталі" насамперед тяжкопоранених. Адже запаси необхідних медикаментів закінчувалися", – наголошується в заяві.

Саме тяжкопоранених вдалося врятувати першими під час обміну полоненими в червні: 144 особи, з яких 95 – захисники Маріуполя. Більшість із них мали тяжкі поранення і зараз отримали необхідну медичну допомогу та реабілітацію.

"Усі державні інституції працюють над тим, щоб повернути Героїв Маріуполя та усіх українців, які перебувають у полоні ворога. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує працювати 24/7 для визволення українських Захисників та Захисниць із полону, розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин", – вказано в заяві.

Також підтримується зв’язок із родинами полонених військовослужбовців та виконуються зобов’язання щодо їхнього соціального захисту.

Водночас Росія не дотримується зобов’язань, нехтує домовленостями, не визнає міжнародних норм і правил ведення війни. З огляду на це, питання обміну полоненими є складним і чутливим.

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"Ми закликаємо увесь цивілізований світ не допустити анонсованого катами судилища у Маріуполі над українськими Захисниками та Захисницями. Вимагаємо негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, в яких утримують українських військовополонених, передусім – Оленівки", – закликали автори заяви.

Нагадаємо, російські окупанти готують показове судилище над українськими військовими у Маріуполі. Захід можуть провести у День Незалежності України, 24 серпня.

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