Сили оборони України знищили польовий склад боєприпасів ворога на Херсонщині - Генштаб

Склад боєприпасів розташовувався в районі села Давидів Брід.

Сили оборони України здійснили вогневе ураження польового складу боєприпасів противника в районі населеного пункту Давидів Брід.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України.

Село Давидів Брід розташоване у Великоолександрівській селищній громаді Бериславського району Херсонської області.

Нагадаємо, на Херсонщині та Миколаївщині російські окупанти не ведуть наступальні дії, а продовжують укріплюватися на позиціях. Українські ракетно-артилерійські підрозділи разом з авіацією завдали понад 100 ударів по позиціях військових злочинців РФ. Внаслідок чого на Херсонщині в Чорнобаївці знищили склад боєприпасів, а також 75 окупантів та майже 20 одиниць техніки.

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