Сили оборони України знищують специфічні російські об’єкти: аналітик Bild пояснив зміну стратегії

Майже щоденні удари по російській ППО є частиною нової стратегії України, розрахованої на прибуття винищувачів F-16.

Україна використовує диверсійні та спеціальні операції, а також високоточну зброю для знищення російських радарів, систем повітряного спостереження та протиповітряної оборони, готуючись до застосування на фронті американських винищувачів F-16.

Таку думку висловив аналітик німецького видання Bild Юліан Репке.

Оглядач відзначив, що Сили оборони України нещодавно знищили російський ЗРК "Бук-М2" та радіорелейний комплекс зв'язку Р-416ГМ "Граніт-М".

Раніше відбулися атаки на кілька комплексів С-300 та С-400, зокрема в Криму та у прикордонних областях Росії.

На думку Репке, майже щоденні удари по російській ППО є частиною нової стратегії України, розрахованої на прибуття винищувачів F-16 на фронт восени чи взимку.

Аналітик вважає, що для української армії важливіше нищити російську ППО, ніж утримувати невеликі села на Донбасі, які штурмують росіяни, адже якщо Україна матиме перевагу в повітрі, їх можна буде звільнити.

"Україна ретельно та систематично готує використання своїх Су-24 з британськими та французькими крилатими ракетами, а також застосування F-16", – сказав з цього приводу в коментарі виданню ексглава оперативного штабу Міноборони ФРН Ніко Ланге.

Водночас Юліан Репке відзначив слабкі сторони нової стратегії. По-перше, Росія має сотні систем ППО, а на цей момент знищено максимум третину з них. По-друге, остаточного терміну та плану введення в бій F-16 досі немає.

Нагадаємо, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун під час брифінгу за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України заявив, що країни, які входять у так звану "коаліцію винищувачів", планують передати Україні американські літаки F-16 вже цього літа.

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