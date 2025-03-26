Сили оборони уразили командний пункт армії РФ поблизу кордону з Сумщиною

ЗСУ продовжують знищувати сили ворога, щоб не дозволити йому просуватися на Сумщину.
Сили оборони України успішно уразили та знищили ворожий командно-спостережний пункт поблизу кордону з Сумською областю.
Про це передає Генштаб ЗСУ.
Йдеться про командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії в районі Вікторівка – Успенівка, що на території РФ.
Серед ліквідованого особового складу окупантів був і командир 1-го батальйону 9-го МСП.
Раніше ЗМІ повідомили, що ЗСУ ударом HIMARS знищили чотири вертольоти в Бєлгородській області.
Читайте також:
- Далекобійні атаки України по РФ: ефект є, але не вирішальний – Forbes
- На Бєлгородщині ліквідували російську пропагандистку: що відомо про Прокоф'єву
- Просування ЗСУ в Бєлгородській області: експерт назвав головне завдання операції