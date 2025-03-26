Сили оборони уразили командний пункт армії РФ поблизу кордону з Сумщиною

ЗСУ продовжують знищувати сили ворога, щоб не дозволити йому просуватися на Сумщину.

Сили оборони України успішно уразили та знищили ворожий командно-спостережний пункт поблизу кордону з Сумською областю.

Про це передає Генштаб ЗСУ.

Йдеться про командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії в районі Вікторівка – Успенівка, що на території РФ.

Прикордоння Сумщини і підконтрольні Україні території Курщини / Фото: Deepstatemap

Серед ліквідованого особового складу окупантів був і командир 1-го батальйону 9-го МСП.

Раніше ЗМІ повідомили, що ЗСУ ударом HIMARS знищили чотири вертольоти в Бєлгородській області.

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