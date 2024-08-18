Сили оборони успішно вдарили по російському комбінаті "Кавказ": які наслідки атаки

Вночі проти 18 серпня українські Сили оборони завдали ударів по російському комбінату "Кавказ" в Ростовській області. Тут зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачали для потреб окупаційної армії.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додають, що участь у виконанні завданні брали ГУР, ЗСУ та інші складові Сил оборони України.

"Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають", - заявили військові.