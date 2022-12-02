Сили оборони близько до Кремінної: Гайдай сподівається, що скоро будуть хороші новини з Луганщини

Гайдай висловив надію, що найближчим часом будуть хороші новини з Луганського напрямку.

Сили оборони просуваються на напрямку Сватове-Кремінна. Найважча ситуація на Луганщині з боку Лисичанська - у Білогорівці. Окупанти безперервно атакують селище.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі спільного телемарафону.

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За його словами, окупанти готують Старобільськ до потужної оборони. Сюди перекидають підрозділи з Херсонщини. Коли Старобільськ буде звільнено, українські сили зможуть мати вогневий контроль над усіма стратегічними дорогами Луганщини.

Окрім цього, посадовець зауважив, що морозна погода допомагає українським військовим просуватися вперед.

"Тому що якщо тиждень тому ми поверталися просто по вуха в багнюці, обережно проїжджаючи, щоб не загрузнути в ній, то вчора ми бачили, що земля промерзла і техніка може спокійно переміщатися", - сказав він.

Гайдай також вважає, що після деокупації Кремінної Рубіжне може стати наступним звільненим містом.

Деокупація Луганщини: що відомо

Ситуація в зоні бойових дій в Луганській області надзвичайно складна. Росія кинула на захоплення регіону велику кількість сил. Там і кадирівці, і "ЛНР", "ДНР", і свіжомобілізовані з Росії, і так звані вагнерівці.

У Луганській ОВА припускають, що, ймовірно, наступними українські захисники звільнять Кремінну та Рубіжне. Через поразки російської армії збільшилася кількість дезертирів серед російських військовослужбовців.

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