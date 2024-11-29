Сили оборони вдарили по нафтобазі на території РФ: подробиці

Це вже друга атака на "Атлас".

Вночі проти 29 листопада українські Сили оборони завдали удару по нафтобазі "Атлас", що в Ростовській області РФ. Крім того, було знищено радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3" російських окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Внаслідок атаки на нафтобазі виникла пожежа. Наразі фіксується щонайменше два осередки займання. До слова, влітку цього року цей об'єкт вже атакували українські війська.

"Атлас" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ", - йдеться у повідомленні.

Також цієї ночі на тимчасово окупованій території Запорізької області було знищено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплекту "Бук-М3".

Як повідомлялося, ГУР знищило дороговартісну радіолокаційну станцію росіян. Вартість комплексу становить близько 1 мільярда гривень.

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