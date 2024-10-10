Сили оборони вдарили по російському аеродрому, де базувалися винищувачі Су

Вночі проти 10 жовтня українські Сили оборони вдарили по аеродрому "Ханская", що в Республіці Адигея агресорки Росії. Відомо, що там базувалися літаки Су-34 та Су-27.

Про це повідомили Генеральному штабі ЗСУ.

Також під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі фіксували роботу російської ППО. Виникло займання на території.

"Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил РФ триватиме і далі", - наголосили в Генштабі.

Завдання виконано силами і засобами СБУ, Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Нагадаємо, вночі 9 жовтня в Брянській області вибухнув військовий арсенал. Зокрема, там зберігали озброєння з Північної Кореї та Ірану, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася під відкритим небом.

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