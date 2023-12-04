Сили оборони відбили понад пів сотні атак ворога: у Генштабі повідомили, де найгарячіше (фото)

Протягом доби авіація Cил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два – по ЗРК ворога.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 4 грудня.
Скільки російськиї дронів і ракет знищила українська ППО
Ворог завдав п'ять ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та 10 БпЛА типу Shahed-136/131, шість ворожих дронів і керовану ракету Х-59 знищено. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Де найгарячіше
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога в районах Синьківки і Петропавлівки Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане Харківської області та Новоєгорівка Луганської області. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів Харківської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області відбили вісім атак ворога, який за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Спірне, Виїмка Донецької області. Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів Луганської та Донецької областей.
На Бахмутському напрямку Силами оборони в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області відбито дев'ять атак противника. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські воїни в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області відбили 15 атак ворога, який за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону військ ЗСУ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області за підтримки авіації здійснив 14 безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським і мінометним вогнем окупантів опинилися шість населених пунктів Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Урожайне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Донецької області.
На Запорізькому напрямку Сили оборони в районі Роботиного Запорізької області відбили всі атаки противника, який намагався відновити втрачене положення. Ворог завдав авіаційних ударів у районах Новодарівки, Кам'янського Запорізької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів Запорізької області.
На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали чотири населені пункти Херсонської області та місто Херсон, а також Очаків Миколаївської області.
Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.
Втрати ворога
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два – по зенітно-ракетних комплексах і сім – по артилерійських засобах противника.
Нагадаємо, під Авдіївкою ЗСУ за допомогою бойової машини піхоти M2A2 Bradley завдали удару по окупаційній армії РФ і знищили російську піхоту.
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