Сили оборони відбили понад пів сотні атак ворога: у Генштабі повідомили, де найгарячіше (фото)

Протягом доби авіація Cил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два – по ЗРК ворога.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 4 грудня.

Скільки російськиї дронів і ракет знищила українська ППО

Ворог завдав п'ять ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та 10 БпЛА типу Shahed-136/131, шість ворожих дронів і керовану ракету Х-59 знищено. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

56-та ОМПБр ЗСУ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Де найгарячіше

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На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога в районах Синьківки і Петропавлівки Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане Харківської області та Новоєгорівка Луганської області. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області відбили вісім атак ворога, який за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Спірне, Виїмка Донецької області. Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів Луганської та Донецької областей.

На Бахмутському напрямку Силами оборони в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області відбито дев'ять атак противника. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські воїни в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області відбили 15 атак ворога, який за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону військ ЗСУ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області за підтримки авіації здійснив 14 безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським і мінометним вогнем окупантів опинилися шість населених пунктів Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Урожайне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони в районі Роботиного Запорізької області відбили всі атаки противника, який намагався відновити втрачене положення. Ворог завдав авіаційних ударів у районах Новодарівки, Кам'янського Запорізької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали чотири населені пункти Херсонської області та місто Херсон, а також Очаків Миколаївської області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

127-ма окрема бригада Сил ТРО Харкова

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два – по зенітно-ракетних комплексах і сім – по артилерійських засобах противника.

Нагадаємо, під Авдіївкою ЗСУ за допомогою бойової машини піхоти M2A2 Bradley завдали удару по окупаційній армії РФ і знищили російську піхоту.

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