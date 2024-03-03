Сили оборони виконують свою роботу: Братчук про нічні вибухи у Криму

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук прокоментував нічну "бавовну" у Феодосії. Він зазначив, що Сили оборони свою роботу виконують, адже в України з'явились інструменти вогневого ураження.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Я думаю, цей "хірургічний набір" буде розширювати свою номенклатуру, збільшуватися і результатів буде все більше, вони будуть кращими. Я б сказав, що це не бавовна, а збір певного врожаю. Звичайно, основна ситуація буде розвиватися і далі, і стратегія по тимчасово окупованому Криму – це результат роботи всіх складових сил оборони – і Повітряних сил, і відповідних спеціалізованих структур. Щодо Феодосії – коли буде гучно в Одесі, буде гучно і в Севастополі", - каже Братчук.

Він також додав, що ЗСУ знищує відповідні логістичні пункти ворога.

Нагадаємо, у ніч проти 3 березня у районі Феодосії пролунали вибухи.

Окупанти перекрили рух трасою районі Феодосії.

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