Сили оборони вночі завдали удару по військових об'єктах в РФ — ЗМІ

Українські захисники вночі проти 30 грудня атакували військові об'єкти на території Росії. Найгучніше було у Брянську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах.

"В ніч з 29 на 30 грудня Сили безпеки і оборони України завдали потужного удару по військових об’єктах на території РФ. Всього в атаці брало участь понад 70 безпілотників різних типів", - зазначають джерела.

Як розповіли співрозмовники, найгучніше було в Брянську, де група безпілотників атакувала завод "Кремній Ел". Це один із найбільших виробників електроніки для російської воєнної техніки. Зокрема, для ракет великої дальності та систем ППО "Панцир".

Відомо, що також пролунали вибухи на кількох військових об’єктах в Бєлгороді, Тулі, Твері та Москві.

"Російська ППО змогла збити певну частину українських БпЛА, але значна кількість з них ефективно спрацювала по цілях. На відміну від російських терористичних ударів по території України, Сили безпеки та оборони України завдавали удари виключно по військових об'єктах ворога", - додають джерела.

Нагадаємо, російські загарбники вночі проти 30 грудня також атакували Україну з повітря. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог випустив 10 БпЛА типу "Shahed-136/131". Українською протиповітряною обороною знищено п′ять ударних дронів.

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