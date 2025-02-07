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Сили оборони вперше збили російський КАБ над Запоріжжям

Сили оборони вперше збили російський КАБ над Запоріжжям

Окупанти щодня скидають КАБи по Україні / Фото: Associated Press

Подібні випадки вже траплялися раніше.

Українські захисники вперше змогли збити керовану авіабомбу, яку запустили ЗС РФ по Запоріжжю.

Про це в коментарі "Суспільному" розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. 

За його словами, це вже не перший випадок збиття авіабомби. Яким способом удалося її уразити, Ігнат не уточнив.

Нагадаємо, у ніч проти 7 лютого російські війська здійснили масовану атаку по Україні, використавши 112 ударних дронів "Shahed" та безпілотників-імітаторів. Підрозділи протиповітряної оборони успішно знищили 81 ціль противника.

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