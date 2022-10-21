Сили оборони вразили понтонну переправу росіян під Антонівським мостом на Херсонщині – Генштаб

Окупанти продовжують зазнавати втрат – українські військові завдали ударів по районах скупчення ворожої техніки та понтонній переправі росіян.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони України уразили понтонну переправу росіян під Антонівським мостом.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 21 жовтня.

"Підтверджено вогневе ураження Силами оборони України, 19 жовтня цього року, понтонної переправи під Антонівським мостом, що на Херсонщині", – йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі додали, що протягом доби авіаія Сил оборони завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога.

Зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, та зенітний ракетний комплекс С-300 противника.

Окупанти тікають з Херсонщини

Російський гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо 18 жовтня оголосив про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану небезпеку затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Окупанти вигадали, що такий "теракт" планують ЗСУ.

Вже наступного дня, 19 жовтня, колаборант Сальдо повідомив, що в'їзд для цивільних до Херсонської області закривається на сім днів.

Новоспечений командувач війною РФ проти України генерал Сергій Суровікін визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою", та попередив про можливість ухвалення "непростих рішень".

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що окупанти можуть піти з правого берега Дніпра, але вцілілі там війська можуть бути кинуті в новий наступ на Київ або перекинуті на Донецький напрямок.

Тим часом в Офісі президента повідомили, що станом на 21 жовтня ЗСУ вдалося звільнити від ворога 88 населених пунктів Херсонської області. У порівнянні з 4 жовтня було деокуповано 50 сіл і селищ.