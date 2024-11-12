Сили оборони вразили склад пального у Бєлгородській області – перші деталі

За попередньою інформацією, на території об'єкта виникла пожежа.

Сили оборони України уразили склад паливно-мастильних матеріалів ворога в Бєлгородській області.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

У ніч на 12 листопада підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по складу пально-мастильних матеріалів “Осколнєфтєснаб”, що біля міста Старий Оскол Бєлгородської області рф.

Результати бойової роботи уточнюються. За попередньою інформацією, на території об'єкта виникла пожежа.

"Ураження подібних об’єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російських окупантів та суттєво знижує їх наступальний потенціал", – пояснили у Генштабі.