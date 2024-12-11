Сили оборони втратили дві позиції на Покровському напрямку: що відомо наразі

Російські окупаційні сили здійснили атаку на українські укріплення в районі Відродження та Новотроїцького на Донеччині. Внаслідок тривалих боєзіткнень було знищено дві позиції ЗСУ, одну втрачено.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” підполковник Назар Волошин під час національного телемарафону 11 грудня.

“Противник атакував наші укріплення на Покровському напрямку західніше Відродження, південніше Новотроїцького. Внаслідок тривалих боєзіткнень було знищено дві наші позиції, одну втрачено. Наразі проводяться заходи з відновлення позицій”, – зазначив Волошин.

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Окрім цього, за словами офіцера, активні бойові дії тривають на південно-західній околиці населеного пункту Шевченко, де російські сили намагаються закріпитися та інфільтрувати диверсійно-розвідувальні групи.

Волошин підкреслив, що стратегічна оборонна операція Сил оборони спрямована на максимальне виснаження противника, знищення його ресурсів та збереження особового складу ЗСУ.

“Тому ворога потрібно, перш за все, максимально зупинити й стабілізувати лінію фронту”, – додав речник.

Нагадаємо, що втрата Покровська може мати наслідки для обороноздатності Дніпропетровської області. Дніпропетровська область не забудована селами так, як Донецька, тому просування там будуть швидші.