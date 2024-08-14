Сили оборони взяли під контроль ще один населений пункт в Курській області: карта і фото

Сили оборони продовжують наступ у Курській області РФ. Бійцям вдалося взяти під контроль ще одне село.
Українським військовим вдалося зайняти ще один населений пункт в Курській області РФ. Йдеться про село Плехове.
Про це повідомляє боєць Збройних сил України (3 ОШБ) Владислав "Дацик".
"Плехове на Курщині під контролем ЗСУ", - написав військовий у своєму Telegram.
Зазначається, що взяття населеного пункту відкриває ЗСУ дорогу на південь Курської області.
За інформацією російських так званих "воєнкорів", основний наступ ЗСУ за минулу добу проходив на південному краї Суджанського району. Так, українські війська, як і раніше, тримають під контролем Суджу.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після розмови з головкомом ЗСУ Олександром Сирським повідомив, що під контролем України перебувають 74 населені пункти Росії.
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