Сили оборони взяли під контроль ще один населений пункт в Курській області: карта і фото

Сили оборони продовжують наступ у Курській області РФ. Бійцям вдалося взяти під контроль ще одне село.

Українським військовим вдалося зайняти ще один населений пункт в Курській області РФ. Йдеться про село Плехове.

Про це повідомляє боєць Збройних сил України (3 ОШБ) Владислав "Дацик".

"Плехове на Курщині під контролем ЗСУ", - написав військовий у своєму Telegram.

Село Плехове в Курській області РФ під контролем ЗСУ

Зазначається, що взяття населеного пункту відкриває ЗСУ дорогу на південь Курської області.

Українські військові у селі Плехове в Курській області РФ / Фото: Telegram-канал "Я ШТУРМОВИК".

Українські військові у селі Плехове в Курській області РФ / Фото: Telegram-канал "Я ШТУРМОВИК".

За інформацією російських так званих "воєнкорів", основний наступ ЗСУ за минулу добу проходив на південному краї Суджанського району. Так, українські війська, як і раніше, тримають під контролем Суджу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після розмови з головкомом ЗСУ Олександром Сирським повідомив, що під контролем України перебувають 74 населені пункти Росії.

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