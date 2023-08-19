Сили оборони за добу знищили 10 російських ДРГ: Гуменюк про ситуацію на півдні

Сили оборони Півдня за добу 18 серпня знищили 10 човнів російських диверсійно-розвідувальних груп, а також великокаліберну гармату та 5 одиниць автобронетанкової техніки.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що Сили оборони проводять потужну контрбатарейну боротьбу.

"Це намагання окупантів маневрувати між островами. Вони майже усі цивільні, переобладнані під диверсійно-розвідувальні групи. 40 окупантів пішли за курсом "руського воєнного корабля", одна великокаліберна гармата та 5 одиниць автобронетанкової техніки", - розповіла вона.

За словами Гуменюк, наразі Сили оборони маневрують передусім лівим берегом, щоб забезпечити безпеку захисникам.

Також читайте У Кремлі заявили, що Путін провів нараду у військовому штабі в Ростові

"Тому поки контрбатарейна боротьба для того, щоб вичистити всі запаси ось таких маневрових човнів, які ще можуть завдавати шкоди нашим підрозділам. Тому спочатку нищимо їх, а потім ідемо самі", - повідомила речниця ОК "Південь".

Також вона додала, що у п’ятницю ввечері загарбники вивели на чергування у Чорне море надводний ракетоносій, споряджений вісьмома ракетами "Калібр".

"Імовірно, це був відволікаючий маневр, тому що атака відбулася пізніше на північному напрямку, дрони Shahed запускалися "десь з Курського напрямку", - зауважила речниця.

Ніч на 19 серпня, додала Гуменюк, пройшла дуже неспокійно, оскільки ворог намагається нарощувати обстріли.

"На тлі того, що не вистачає їм снарядів та є проблеми з логістикою, вони намагаються тиснути на мирне населення. За минулу бойову добу 10 населених пунктів у нашій зоні відповідальності були під обстрілами, деякі - неодноразово. П'ятеро осіб поранено, одна цивільна особа загинула", - йдеться у повідомленні.

Ворог продовжує потужно та прицільно обстрілювати житлові квартали, зокрема на Херсонщині.

Додамо, сьогодні вночі, 19 серпня, під час повітряної тривоги, російські окупанти знову завдали ударів по Хмельницькій області.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.