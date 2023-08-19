Сили оборони за добу знищили 10 російських ДРГ: Гуменюк про ситуацію на півдні

Також ЗСУ "відмінусували" 40 окупантів.
Сили оборони Півдня за добу 18 серпня знищили 10 човнів російських диверсійно-розвідувальних груп, а також великокаліберну гармату та 5 одиниць автобронетанкової техніки.
Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.
Вона зазначила, що Сили оборони проводять потужну контрбатарейну боротьбу.
"Це намагання окупантів маневрувати між островами. Вони майже усі цивільні, переобладнані під диверсійно-розвідувальні групи. 40 окупантів пішли за курсом "руського воєнного корабля", одна великокаліберна гармата та 5 одиниць автобронетанкової техніки", - розповіла вона.
За словами Гуменюк, наразі Сили оборони маневрують передусім лівим берегом, щоб забезпечити безпеку захисникам.
"Тому поки контрбатарейна боротьба для того, щоб вичистити всі запаси ось таких маневрових човнів, які ще можуть завдавати шкоди нашим підрозділам. Тому спочатку нищимо їх, а потім ідемо самі", - повідомила речниця ОК "Південь".
Також вона додала, що у п’ятницю ввечері загарбники вивели на чергування у Чорне море надводний ракетоносій, споряджений вісьмома ракетами "Калібр".
"Імовірно, це був відволікаючий маневр, тому що атака відбулася пізніше на північному напрямку, дрони Shahed запускалися "десь з Курського напрямку", - зауважила речниця.
Ніч на 19 серпня, додала Гуменюк, пройшла дуже неспокійно, оскільки ворог намагається нарощувати обстріли.
"На тлі того, що не вистачає їм снарядів та є проблеми з логістикою, вони намагаються тиснути на мирне населення. За минулу бойову добу 10 населених пунктів у нашій зоні відповідальності були під обстрілами, деякі - неодноразово. П'ятеро осіб поранено, одна цивільна особа загинула", - йдеться у повідомленні.
Ворог продовжує потужно та прицільно обстрілювати житлові квартали, зокрема на Херсонщині.
Додамо, сьогодні вночі, 19 серпня, під час повітряної тривоги, російські окупанти знову завдали ударів по Хмельницькій області.
Читайте також:
- Ми не відкидаємо зіткнення Росії та НАТО у Чорному морі – міністр оборони Болгарії
- "Підрозділи мали певні завдання": Маляр розповіла про рейд ЗСУ на лівий берег Дніпра
- "Поставлено на провітрювання": у ЗСУ розповіли про роботу Кримського мосту