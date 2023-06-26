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Сили оборони зачистили західний берег каналу Сіверський Донець-Донбас - Сирський

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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1588
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Сили оборони зачистили західний берег каналу Сіверський Донець-Донбас - Сирський

Збройні сили оборони України зачистили плацдарм російських окупантів / Фото: facebook.com/ato.news

ЗСУ продовжують звільняти українські території від загарбників.

Збройні сили оборони України зачистили плацдарм російських окупантів на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, військовим 1 роти 1 механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади вдалося розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

"Нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас", - написав Сирський.

Додамо, українські військові взяли під контроль Рівнопіль на Донеччині.

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Дата публікації
Перегляди
1588
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