Сили оборони завдають суттєвих втрат російським окупантам на Запоріжжі

Ворог втрачає і техніку, і військових.
Угруповання Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжує відбивати атаки російських окупантів та завдавати ворогові втрат.
Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник Збройних сил Іван Арєф’єв.
За його словами, у ніч проти 25 березня було успішно відбито атаки ворога: українські воїни завдають суттєвих втрат російським окупантам. Крім того, противник продовжує втрачати живу силу та техніку.
Зазначається, що підрозділи ДСНС Запорізької області перебувають у підвищеній готовності. На територіях, де тривають бої, після закінчення артобстрілів ліквідують наслідки надзвичайних подій. Зокрема, у місті Оріхів знешкодили залишки снарядів "Ураган" та "ТМ-62". Також пожежники ліквідували 27 загорянь на відкритих територіях в області.
Як повідомлялося, на Сіверщині продовжується ведення оборонної операції. Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку на Київ. Одночасно, угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та стійке утримання всіх визначених рубежів оборони.