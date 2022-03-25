Сили оборони завдають суттєвих втрат російським окупантам на Запоріжжі

Ворог втрачає і техніку, і військових.

Угруповання Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжує відбивати атаки російських окупантів та завдавати ворогові втрат.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник Збройних сил Іван Арєф’єв.

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За його словами, у ніч проти 25 березня було успішно відбито атаки ворога: українські воїни завдають суттєвих втрат російським окупантам. Крім того, противник продовжує втрачати живу силу та техніку.

Зазначається, що підрозділи ДСНС Запорізької області перебувають у підвищеній готовності. На територіях, де тривають бої, після закінчення артобстрілів ліквідують наслідки надзвичайних подій. Зокрема, у місті Оріхів знешкодили залишки снарядів "Ураган" та "ТМ-62". Також пожежники ліквідували 27 загорянь на відкритих територіях в області.

Як повідомлялося, на Сіверщині продовжується ведення оборонної операції. Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку на Київ. Одночасно, угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та стійке утримання всіх визначених рубежів оборони.

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