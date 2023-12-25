Сили оборони знищили 22 безпілотники та дві ракети на півдні: перші подробиці 

В Одесі пошкоджено припортову інфраструктуру.
У ніч проти 25 грудня росіяни випустили ракету Х-59 в напрямку Кропивницького і ракету Х-31П в напрямку Чорноморська на Одещині. Обидві ракети знищили українські оборонці, а також збили 22 дрони, які летіли в напрямку південних областей України.
Про це повідомили Сили оборони півдня.
Крім того, ППО знищила 17 дронів на Одещині, два безпілотники на Херсонщині, по одному — на Миколаївщині та на Кіровоградщині.
Уламки дрона пошкодили технічні приміщення у припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі уламки пошкодили недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого об’єкту. Люди не постраждали, а пожежу ліквідували.
У Бериславському районі Херсонщини не вдалось уникнути влучання — у складських приміщеннях спалахнула пожежа, яку вже ліквідували.
Раніше Генштаб повідомив, що росіяни випустили у бік України ударні дрони. Силами та засобами протиповітряної оборони України 29 ударних БпЛА знищено.
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