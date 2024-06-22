Сили оборони знищили два російських "Панцирі" на різних напрямках — пабліки

Сили оборони завдали потужного удару по російській ППО — знищено два комплекси "Панцир-С1".

За останні дві доби Збройні Сили України здійснили успішну операцію з ліквідації двох російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1".

Про це повідомив Telegram-канал "Николаевский Ванёк" та інші пабліки.

Зазначається, що перший "Панцир-С1" був знищений на окружній дорозі Бєлгорода. Другий комплекс прикривав російське угруповання, яке намагалося наступати на Липці.

В обох випадках екіпажі комплексів загинули, а самі "Панцири" повністю згоріли.

Нагадаємо, 21 червня росіяни заявили, що їхня система ППО "Панцир" збила їхній вертоліт на власній території – в місті Анапа. Внаслідок цього загинули четверо осіб.

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