На території Росії знищено базу ворожих “Шахедів”: що відомо — Генштаб

Там зберігалося близько 400 ударних дронів.

У середу, 9 жовтня, Сили оборони України успішно уразили базу зберігання БпЛА "Шахед" поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї РФ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

В операції була задіяна ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України та підрозділи Служби безпеки України.

“За наявною інформацією там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об’єкту спостерігалася вторинна детонація”, - йдеться у повідомленні.

В Генштабі не уточнили, яку саме зброю було застосовано для знищення ворожого складу ударних дронів-камікадзе.

Нагадаємо, в ніч проти 9 жовтня підрозділи Сил оборони України атакували 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління російського Міноборони в Брянській області. На території об'єкта, що поблизу Карачево, сталися потужні вибухи.

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