Сили оборони зроблять прорив там, де ніхто не чекає: командувач Нацгвардії заявив, що наступ уже має результати

Наступ Збройних сил України вже має результати. Сили оборони вийдуть на кордони 1991 року, та на це потрібен час.

Про це повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко в інтерв’ю "Українській правді".

Військовий наголосив, що Сили оборони зроблять прорив там, де ніхто не чекає.

Відповідаючи на запитання, коли наступ може показати певні результати, командувач НГУ заявив: те, що українські військові йдуть уперед, - це вже результат.

"Для нас кожен метр – це вже результат. Ми ідемо, ідемо. Побачите, прийде час, що ми на якомусь напрямку зробимо прорив. І не факт, що це буде там, де хтось думає. Ми знайдемо лазієчку і зайдемо, і буде нормально. І вони (загарбники - ред.) втратять багато наших територій", - сказав він.

Півненко додав: "Ми знаємо, що у нас немає виходу – ми дійдемо до кордонів 91-го року. На це потрібен час".

Оцінюючи підготовленість загарбників, командувача Нацгвардії висловив думку, що найпідготовленішими з тих, з ким йому доводилося стикатися, були найманці ПВК "Вагнер".

"Але там теж є нюанси: там є штурмові підрозділи і є мобілізовані зеки, які продовжують бойові дії в обороні. У них більш жорсткий підхід, там не цінують людське життя. Тому і гонять їх, за рахунок чого вони інколи вскривають наші прогалини або вскривають наші точки ведення вогню. Потім за рахунок артилерії знищують вогневі позиції і намагаються заходити", - сказав він.

Те, що на сьогодні ПВК "Вагнер" на фронті немає, на думку Півненка, спрощує завдання українським силам.

Водночас, за його словами, росіяни постійно змінюють свою тактику.

"Але все залежить від підрозділів. Там є звичайні військові формування, є "мобіки", є "Вагнер", є "Ахмат" і так далі. У них дуже багато артилерії. Вони за рахунок маси людей і артилерії виконують більшість своїх завдань, знищують позиції. Нам треба маневрувати, відходити, постійно міняти тактики, переформовуватися", - сказав він.

Щодо ситуації на Сватівському напрямку, Півненко зазначив, що "нічого там максимально тривожного немає".

"Вони (російські війська - ред.) свого часу до Харкова не дійшли, і зараз вони навіть до цієї річки (Оскіл – ред.), до якої вони хочуть дійти, не дійдуть", - заявив командувач НГУ.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку аеророзвідка Нацгвардії ефектно знищила російський танк.

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