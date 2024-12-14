Сили оборони зупинили наступ росіян у Харківській області: подробиці бою

У Харківській області Силам оборони вдалося зупинили штурм російських окупантів у селі Кругляківка.

Про це в етері "КИЇВ24" повідомив Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників "АХІЛЛЕС".

"У невеликому проміжку часу противник застосував там понад 100 одиниць броньованої та легкоброньованої техніки. Протягом двох тижнів це відбувалося. ЗСУ змогли знищити там 90 одиниць броньованої техніки. А також вони вибили ворога з Колісниківського лісу", - сказав він.

Нагадаємо, у жовтні спецпризначенці ГУР зачистили від російських загарбників село Кругляківка на Харківщині. Цей населений пункт важливий для оборони Купʼянська.

У Кругляківці російська армія втратила у ближніх боях понад взвод піхоти. Під час штурму українські бійці взяли в полон військових РФ та отримали від них важливі розвідувальні дані. Поповнення обмінного фонду допоможе повернути з полону українських захисників.

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