Сили оборони зупинили штурм ворога на Донецькому напрямку за допомогою FPV-дронів: з'явилося відео

Декілька одиниць техніки намагалися прорватися в районі селища Золота Нива Донецької області, однак спроба штурму була зупинена Силами оборони.
Бійці Національної гвардії України за допомогою FPV-дронів знищили низку одиниць ворожої техніки, із залученням якої російські загарбники намагалися штурмувати в районі Золотої Ниви Донецької області.
Про це повідомило Центральне територіальне управління Нацгвардії у Facebook та оприлюднило відео із влучанням у бронетранспортери росіян.
"Декілька одиниць техніки намагалися прорватися в районі населеного пункту Золота Нива Донецької області, однак спроба штурму була зупинена Силами оборони", – йдеться у повідомленні під відео.
Нагадаємо, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж повідомив, що армія РФ просунулася біля міста Селидове в Донецькій області. Зараз тривають флангові бої. Росіянам важливо захопити цей населений пункт, щоб піти на Покровськ.