Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сили оборони зупинили штурм ворога на Донецькому напрямку за допомогою FPV-дронів: з'явилося відео

Сили оборони зупинили штурм ворога на Донецькому напрямку за допомогою FPV-дронів: з'явилося відео

FPV-дрон / Фото: Телеграм-канал очільника Мінцифри Михайла Федорова

Декілька одиниць техніки намагалися прорватися в районі селища Золота Нива Донецької області, однак спроба штурму була зупинена Силами оборони.

Бійці Національної гвардії України за допомогою FPV-дронів знищили низку одиниць ворожої техніки, із залученням якої російські загарбники намагалися штурмувати в районі Золотої Ниви Донецької області.

Про це повідомило Центральне територіальне управління Нацгвардії у Facebook та оприлюднило відео із влучанням у бронетранспортери росіян.

"Декілька одиниць техніки намагалися прорватися в районі населеного пункту Золота Нива Донецької області, однак спроба штурму була зупинена Силами оборони", – йдеться у повідомленні під відео.

Нагадаємо, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж повідомив, що армія РФ просунулася біля міста Селидове в Донецькій області. Зараз тривають флангові бої. Росіянам важливо захопити цей населений пункт, щоб піти на Покровськ.

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація