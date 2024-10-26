Сили оборони зупинили штурм ворога на Донецькому напрямку за допомогою FPV-дронів: з'явилося відео

Декілька одиниць техніки намагалися прорватися в районі селища Золота Нива Донецької області, однак спроба штурму була зупинена Силами оборони.

Бійці Національної гвардії України за допомогою FPV-дронів знищили низку одиниць ворожої техніки, із залученням якої російські загарбники намагалися штурмувати в районі Золотої Ниви Донецької області.

Про це повідомило Центральне територіальне управління Нацгвардії у Facebook та оприлюднило відео із влучанням у бронетранспортери росіян.

"Декілька одиниць техніки намагалися прорватися в районі населеного пункту Золота Нива Донецької області, однак спроба штурму була зупинена Силами оборони", – йдеться у повідомленні під відео.

Нагадаємо, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж повідомив, що армія РФ просунулася біля міста Селидове в Донецькій області. Зараз тривають флангові бої. Росіянам важливо захопити цей населений пункт, щоб піти на Покровськ.

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