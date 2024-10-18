Сили оборони звільнили та зачистили від росіян ще одне село на Харківщині – ГУР 

У ближніх боях в селі Кругляківка ворог втратив більше взводу піхоти.

Спецпризначенці ГУР зачистили від російських загарбників село Кругляківка на Харківщині.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал ГУР МО України

"Воїни підрозділу "Братство" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили та зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп’янського району. Операція із повернення контролю над важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року", – йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що ворог чинив опір та намагався контратакувати, однак не мав успіху. Сили оборони відбили спробу контратаки, вибили окупантів за межі населеного пункту та замінували шляхи їх пересування.

"Завдяки професійним та сміливим діям спецпризначенців ГУР у Кругляківці росіяни втратили більше взводу піхоти ― загарбників знищено у ближніх боях", – повідомили у ГУР.

Також в ході бойових дій спецпризначенці взяли у полон кількох росіян, від яких змогли отримати важливі розвіддані. Кількість полонених окупантів у ГУР не уточнили.

Нагадаємо, на Курщині ЗСУ виконують одне з основних завдань – впевнене знищення потенціалу противника в найбільш комфортних умовах. На думку військового експерта, Курська операція вже дає результати, які були заплановані.

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