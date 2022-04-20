Сили ООС на Донбасі відбили 9 атак окупантів та знищили чимало їхньої техніки й зброї

Сили ООС на Донбасі відбили 9 атак окупантів та знищили чимало їхньої техніки й зброї

Протягом 20 квітня українські військові в зоні ООС на Донбасі успішно відбили 9 атак російських військ та завдали їм втрат.

Українські захисники продовжують обороняти державу на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

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Зокрема українські військові знищили ворожий зенітний ракетний комплекс, танк, артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, дві одиниці спеціальної інженерної, дві одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами.

Окрім того, в небі над Донбасом підрозділи протиповітряної оборон збили російську крилату ракету та три безпілотники типу "Орлан-10".

"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!" – наголосили в штабі ООС.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія планує повністю встановити контроль над Луганською та Донецькою областями та задля цього перекидає до України додаткові підрозділи окупантів.

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