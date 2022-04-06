Сили ООС на Донбасі відбили 9 атак окупантів: знищили ворожі літаки, низку бронетехніки та зброю

Українські війська тримають оборону на донецькому та луганському напрямках.
Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил протягом 6 квітня успішно відбили дев’ять атак російських військ на Донбасі та завдали втрат окупантам.
Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.
Українські захисники знищили:
- 6 танків,
- 5 одиниць броньованої техніки,
- 6 одиниць автомобільної техніки,
- 4 артилерійські системи противника.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки, одну крилату ракету та один безпілотний літальний апарат ворога.
"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!" – запевнили у штабі ООС.
Нагадаємо, 6 квітня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська продовжують підготовку до наступальної операції на сході України задля встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.
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