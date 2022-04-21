Сили ООС відбили 10 атак ворога і збили вісім безпілотників

Сили ООС відбили 10 атак ворога і збили вісім безпілотників

Також ЗСУ знищили 6 танків.

Українські сили Операції Об'єднаних сил 21 квітня відбили 10 атак російських загарбницьких військ.

Про це йдеться на сторінці штабу ООС у Facebook. Також зазначається, що захисники знищили 6 танків, 4 артилерійські системи, 8 одиниць броньованої та 15 одиниць автомобільної техніки росіян.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 літаки (Су-34 та Су-25) і 8 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Нагадаємо, українські бійці ОТУ "Схід" протягом доби ліквідували близько 200 окупантів та знищили їхню техніку. Захисники продовжують стримувати агресора.

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