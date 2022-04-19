Сили ООС відбили 10 атак ворога: знищили 12 танків, літак та іншу техніку окупантів

Українські захисники успішно даються відсіч ворогу на сході України.

Українські сили Операції Об`єднаних сил відбили 10 атак російських загарбницьких військ.

Про це йдеться у повідомленні Операції об`єднаних сил у Facebook.

Як зазначається, українські захисники знищили 12 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки.

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Підрозділи протиповітряної оборони на сході України збили один ворожий літак Су-34, один вертоліт Ка-52, чотири безпілотні літальні апарати та одну крилату ракету.

"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, перед російськими окупантами стоїть завдання захопити українські території в кордонах Донецької і Луганської областей, аби потім оголосити про свою перемогу. Радник керівника ОП переконаний, що загарбникам не вдасться досягнути своїх цілей.

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