Сили ООС відбили 11 атак російських окупантів: знищені десятки одиниць техніки

Протягом 5 травня українські військові з угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 11 атак російських окупантів та завдали їм суттєвих втрат.
Загалом українські війська на Донецькому та Луганському напрямках продовжують боронити державу.
Про це повідомили у штабі ООС.
Зокрема українські захисники знищили вісім танків, 11 одиниць бойової броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки ворога.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили сім безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом доби, 5 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили дві атаки.
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