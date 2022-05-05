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Сили ООС відбили 11 атак російських окупантів: знищені десятки одиниць техніки

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Сили ООС відбили 11 атак російських окупантів: знищені десятки одиниць техніки

facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом 5 травня українські військові з угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 11 атак російських окупантів та завдали їм суттєвих втрат.

Загалом українські війська на Донецькому та Луганському напрямках продовжують боронити державу.

Про це повідомили у штабі ООС.

Зокрема українські захисники знищили вісім танків, 11 одиниць бойової броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили сім безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом доби, 5 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти здійснили дві атаки.

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