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Сили ООС відбили 12 атак російських окупантів: знищені десятки одиниць техніки

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Сили ООС відбили 12 атак російських окупантів: знищені десятки одиниць техніки

Операція об'єднаних сил / Facebook

Протягом 3 травня українські військові в зоні ООС успішно відбили 12 атак російських окупантів та завдали їм чималих втрат.

Українські війська продовжують тримати оборону і на Донецькому, і на Луганському напрямках.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Зокрема, українським захисникам вдалося знищити:

  • 6 танків
  • 5 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ)
  • 15 одиниць бойової броньованої техніки та 9 автомобілів ворога.

Водночас підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та ліквідували три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, тим часом, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти протягом доби здійснили три атаки.

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