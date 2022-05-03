Сили ООС відбили 12 атак російських окупантів: знищені десятки одиниць техніки

Протягом 3 травня українські військові в зоні ООС успішно відбили 12 атак російських окупантів та завдали їм чималих втрат.
Українські війська продовжують тримати оборону і на Донецькому, і на Луганському напрямках.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Зокрема, українським захисникам вдалося знищити:
- 6 танків
- 5 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ)
- 15 одиниць бойової броньованої техніки та 9 автомобілів ворога.
Водночас підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та ліквідували три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Нагадаємо, тим часом, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти протягом доби здійснили три атаки.
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