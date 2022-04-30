Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сили ООС відбили дев’ять атак окупантів, знищили два літаки і ще десятки їхньої техніки

Дата публікації
Перегляди
1319
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Сили ООС відбили дев’ять атак окупантів, знищили два літаки і ще десятки їхньої техніки

Українські бійці Операції об’єднаних сил протягом 30 квітня успішно відбили дев’ять атак російських військ та завдали їм чималих втрат, зокрема, знищили два літаки Су-25.

Українські захисники продовжують боронити державу на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це повідомили у штабі ООС. 

Українські захисники знищили вісім танків окупантів, одну артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки, одну бойову спеціальну машину та п’ять автомобілів ворога, серед них – два паливозаправники.

Водночас підрозділи ППО в небі над Донбасом збили два літаки Су-25 та чотири безпілотники типу "Орлан-10".

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили 30 квітня, що українські війська відбили в окупантів чотири населених пункти Харківської області.

Як діяти, якщо ви побачили розтяжку – пряме включення з піротехніком

Як діяти, якщо ви побачили розтяжку – пряме включення з піротехніком

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація