Сили ООС відбили дев’ять атак окупантів, знищили два літаки і ще десятки їхньої техніки

Українські бійці Операції об’єднаних сил протягом 30 квітня успішно відбили дев’ять атак російських військ та завдали їм чималих втрат, зокрема, знищили два літаки Су-25.
Українські захисники продовжують боронити державу на Донецькому та Луганському напрямках.
Про це повідомили у штабі ООС.
Українські захисники знищили вісім танків окупантів, одну артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки, одну бойову спеціальну машину та п’ять автомобілів ворога, серед них – два паливозаправники.
Водночас підрозділи ППО в небі над Донбасом збили два літаки Су-25 та чотири безпілотники типу "Орлан-10".
Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили 30 квітня, що українські війська відбили в окупантів чотири населених пункти Харківської області.
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