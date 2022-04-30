Сили ООС відбили дев’ять атак окупантів, знищили два літаки і ще десятки їхньої техніки

Сили ООС відбили дев’ять атак окупантів, знищили два літаки і ще десятки їхньої техніки

Українські бійці Операції об’єднаних сил протягом 30 квітня успішно відбили дев’ять атак російських військ та завдали їм чималих втрат, зокрема, знищили два літаки Су-25.

Українські захисники продовжують боронити державу на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це повідомили у штабі ООС.

Також читайте На сході України ліквідували понад 80 окупантів, ворожу техніку та літак

Українські захисники знищили вісім танків окупантів, одну артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки, одну бойову спеціальну машину та п’ять автомобілів ворога, серед них – два паливозаправники.

Водночас підрозділи ППО в небі над Донбасом збили два літаки Су-25 та чотири безпілотники типу "Орлан-10".

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили 30 квітня, що українські війська відбили в окупантів чотири населених пункти Харківської області.

Як діяти, якщо ви побачили розтяжку – пряме включення з піротехніком

Читайте також: