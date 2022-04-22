Сили ООС відбили низку атак російських окупантів: знищені десятки одиниць техніки

Протягом 22 квітня українські військові в зоні ООС успішно відбили вісім атак російських окупантів та завдали їм чималих втрат.

Українські війська продовжують тримати оборону і на Донецькому, і на Луганському напрямках.

Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

Зокрема, українські захисники знищили дев’ять російських танків, три артилерійські системи, 18 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину, 13 одиниць автомобільної техніки та один паливозаправник.

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Водночас підрозділи протиповітряної оборони в небі Донбасу збили чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора! Разом до перемоги!" – зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що 22 квітня на сході України російські війська проводили штурмові дії в напрямку Слов’янська, Новотошківського та Попасної.

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