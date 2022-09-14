Сили ППО налякали російську авіацію та не дозволили ракетами обстріляти Одещину - Братчук

Українські захисники не дозволили російським окупантам ракетами обстріляти Одещину.

Система ППО попереджувальними діями відбила атаку російської авіації.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Одещина. Сили ППО своїми упереджувальними діями не дали можливості ворожій авіації нанести ракетний удар по регіону", - повідомив Братчук.

Нагадаємо, російські окупанти у середу, 14 вересня, ракетами обстріляли Україну. Ракетні удари окупанти завдали під час останньої повітряної тривоги.

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