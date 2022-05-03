Російські окупанти обстрілювали ракетами багато областей України.
Ввечері 3 травня сили ППО збили три ракети, випущені російськими військами по Одещині.
Про це повідомила начальниця пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк.
Нагадаємо, окупанти обстрілювали ракетами багато областей: на Київщині, Львівщині, Вінниччині та Кіровоградщині було чути вибухи.
Мер Львова Андрій Садовий підтвердив вибухи у своєму місті. За його словами, внаслідок ракетного удару по Львову пошкоджено дві електропідстанції, є поранений.
Крім того, російські окупанти вперше від початку війни завдали ракетного удару по Закарпаттю. Ворожа ракета влучила в об’єкт інфраструктури.
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