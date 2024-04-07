Сили ППО знищили керовану авіаційну ракету в Криворізькому районі – Дніпропетровська ОВА

Вороже залізяччя ліквідували бійці ПвК "Схід".
Військовослужбовці України знищили крилату ракету в Криворізькому районі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Бійці ПвК "Схід" знищили керовану авіаційну ракету. Вороже залізо ліквідували в Криворізькому районі", - написав Лисак.
Відомо, що протягом дня завдали вісім ударів по Нікополю на Дніпропетровщині дронами-камікадзе та артилерією.
Також російські окупанти другу ніч поспіль завдають ракетних ударів по Харківщині. Удар у Куп’янську прийшовся на житловий будинок і вбив 85-річну жінку.
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