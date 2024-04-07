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Сили ППО знищили керовану авіаційну ракету в Криворізькому районі – Дніпропетровська ОВА

Сили ППО знищили керовану авіаційну ракету в Криворізькому районі – Дніпропетровська ОВА

Військовослужбовці України знищили крилату ракету в Криворізькому районі / Фото: Associated Press

Вороже залізяччя ліквідували бійці ПвК "Схід".

Військовослужбовці України знищили крилату ракету в Криворізькому районі. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Бійці ПвК "Схід" знищили керовану авіаційну ракету. Вороже залізо ліквідували в Криворізькому районі", - написав Лисак.

Відомо, що протягом дня завдали вісім ударів по Нікополю на Дніпропетровщині дронами-камікадзе та артилерією

Також російські окупанти другу ніч поспіль завдають ракетних ударів по Харківщині. Удар у Куп’янську прийшовся на житловий будинок і вбив 85-річну жінку.

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