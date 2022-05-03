Сили російської армії значно послабшали після вторгнення до України - британська розвідка

За період 2005-2018 років оборонний бюджет Росії збільшився приблизно вдвічі.
За даними розвідки Великої Британії, армія Російської Федерації зараз значно слабша, як матеріально, так і концептуально, внаслідок її вторгнення до України.
Її відновлення буде ускладнено через санкції. Це матиме тривалий вплив на здатність Росії розгортати свою традиційну армію.
Про це Міноборони Великої Британії повідомило у Twitter.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 May 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 3, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/xvqMIBbfFS
#StandWithUkraine pic.twitter.com/iZqitvBoOd
У Міноборони зазначили, що за період 2005-2018 років оборонний бюджет Росії збільшився приблизно вдвічі завдяки інвестиціям у повітряну, наземну та морськиу техніку.
"Проте модернізація її техніки не дозволила росії домінувати в Україні. Невдачі як у стратегічному плануванні, так і в оперативному виконанні не дозволили їй перетворити чисельність у вирішальну перевагу", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, у розвідці Британії розповіли, як ЗСУ розгромили "другу армію світу".
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