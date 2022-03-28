Сили спеціальних операцій показали, як ліквідовують колону російських окупантів: відео

ЗСУ здійснили дистанційний керований підрив колони.

Сили спеціальних операцій знищили колону техніки російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Чудовий приклад засідки у виконанні підрозділу Сил спеціальних операцій ЗС України! Дистанційний керований підрив колони: мінімальний ризик через відсутність прямого вогневого контакту, значні втрати у противника", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українська армія вибила ворожі війська одразу з кількох сіл на сході Київської області й зараз веде бої за населені пункти на межі з Чернігівською. Найгарячіші бої точилися в селі Лук'янівка. Екіпаж українського танка в цьому бою знищив та пошкодив одразу три ворожих танки, дві бойові машини піхоти та два БТЛБ.

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