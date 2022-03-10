Сили тероборони в Києві не припиняють укріплювати свої позиції та опановувати новітню зброю

Сили тероборони в Києві не припиняють укріплювати свої позиції та опановувати новітню зброю

ТРО тримає другу лінію оборони, тут прості кияни - люди різних професій.

Київ активно готується до оборони міста. Сили тероборони не припиняють укріплювати свої позиції та опановувати новітню зброю. ТРО тримає другу лінію оборони, тут прості кияни - люди різних професій.

Про це йдеться в ТСН.

«За професією я хлібороб, завіз дітей на західну і приїхав одразу до Києва. Ми звичайні цивільні, хтось має якійсь досвід, але загалом - це ті, хто проходили десь строкову службу, а може і не проходили, але це рішення кожного», - каже один із бійців.

Від початку вторгнення Росії в тероборону по всій Україні записалось понад 100 тисяч людей і ця цифра щодня зростає. Резервісти освоюють нову для себе зброю - ручні протитанкові гранатомети та переносну керовану ракету-«Енлав». Таку зброю ці хлопці в руках тримають уперше.

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Керовані ракети такого типу вражають ціль до восьмиста метрів. Вони розроблені для знищення танків. Цьогоріч від Великої Британії Україна отримали щонайменше тисячу «ЕНЛАВів».

Артур займався реформою оборонних закупівель, а тепер не може дочекатись, коли цю зброю застосує в бою. «Ми чекаємо, коли вже зможемо спалити танки, бо вже там такий лічильник пішов... Вони все ж таки доїдуть, бо ми знамо, що великі угруповання перегруповуються на східному напрямку, коли саме буде атака ми не знаємо... Тому тренуємось, активно займаємо позиції», - каже він.

Хлопці до автоматизму відточують навички надання першої невідкладної допомоги. А потім по черзі беруться за гранатомети різних видів.

Заступник командувача сил територіальної оборони ЗСУ каже, найскладніша ситуація нині в районі Ірпіня та Бучі. Там напередодні була спроба прориву російських військ через річку Ірпінь, атаку вдалося відбити.

«Броварський та бориспольський напрямок. Вони настільки укріплені, що вони розуміють , що вони зав’язнуть надовго і вони намагаються обійти, вчора, наприклад, рухалась колона 32 танка, ми підняли всіх і протитанкові засоби виставили, але ту колону накрили градами. Там з 32 осталось 12 машин, які розвернулись назад і десь на селам заховались»,- кажуть бійці.

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Полковник переконує, столиця під надійним захистом. "Воїни готові боронити Київ. Чекаємо, всіх тут і похоронимо, і сили вистачить, і зброя є, в нас все є", - переконують тероборонівці.