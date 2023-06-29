Сіли вечеряти - і пролунав вибух: політик з Колумбії розповів, як вижив під час ракетного удару по Краматорську

Російська терористична армія ввечері 27 червня завдала ракетного удару по Краматорську, через який загинуло 12 людей. Серед постраждалих від атаки було троє іноземців - жителі Колумбії, які на момент обстрілу були у піцерії.

Про це пише ВВС.

Один із потерпілих колумбійський політик Серхіо Харамільйо розповів, що у той вечір вони замовили їжу і тільки-но сівши вечеряти, почули вибух.

"Ми сиділи під скляним дахом, який рознесло. І ти сидиш і бачиш усі ці уламки, що летять, як у сповільненій зйомці перед твоїми очима, і намагаєшся зрозуміти, що відбувається. Так це було, так це відчувається", – розповів Серхіо Харамільйо.

Він зазначив, що під час вибуху йому пошкодило ногу, проте травма не тяжка. Серхіо Харамільйо є засновником організації Aquanta Ucraina (Тримайся Україна – група підтримки України в Латинській Америці). Він засудив війну Росії проти України та російську армію за терористичні атаки по цивільних.

"І коли країна, яка це робить, є однією з найбільших військових держав світу та одним із постійних членів Ради безпеки, яка, за ідеєю, відстоює міжнародне право, ви бачите, що справа погана. Я це побачив. Це ресторан, піцерія, і, чесно кажучи, на війні ви не б'єте ракетою по ресторану, якщо, звичайно, ви не поводите себе як терористична держава", - сказав колумбійський політик.

Нагадаємо, російська терористична армія ввечері, 27 червня, запустила ракету "Іскандер" по піцерії у Краматорську. У той момент там було дуже людно. Через тероризм РФ загинуло 12 людей, ще багато постраждало.

Після цього СБУ розшукала корегувальника російської ракети. Ним виявився місцевий мешканець, який зізнався у скоєному.

Читайте також: