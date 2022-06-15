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Сильна, демократична і незалежна: керівник Пентагону розповів про мету підтримки України

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Сильна, демократична і незалежна: керівник Пентагону розповів про мету підтримки України

Фото: Офіс президента України

США хочуть бачити Україну сильною, демократичною та незалежною державою.

А тому цивілізований світ зараз робить усе можливе, щоб надати Україні зброю для захисту. 

Про це міністр оборони США Ллойд Остін сказав 15 червня під час брифінгу за підсумками засідання у форматі "Рамштайн-3". 

"Ви знаєте про нещодавню статтю президента Байдена. У цій статті він сказав чітко, що метою США є побачити стійку, незалежну, демократичну Україну. З можливостями захистити свої суверенні території. Ми хочемо допомогти Україні, надаючи їй оборонну допомогу. Українці готові боротися для того, щоб захистити свою країну. І якщо ми дамо їм засоби - вони продемонстрували, що вони можуть захистити свою землю. Ми надаватимемо їм усю необхідну підтримку та бути в контакті з ними", - сказав керівник Пентагону. 

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україні намагатимуться швидше надати військове озброєння, щоб ЗСУ змогли звільнити окуповані території.

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