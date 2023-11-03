Сильне вогневе ураження: Зеленський повідомив про знищення на півдні ворожої системи ППО (відео)

Кожен такий удар дає українцям більше безпеки, зазначив Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський подякував українським захисникам за знищення на півдні однієї із систем протиповітряної оборони ворога.

Про це Зеленський написав у Facebook, опублікувавши відео зі знищенням ворожого об'єкта.

"Сильне вогневе ураження цього тижня. Наші воїни вибили одну з російських систем ППО на півдні. Кожен такий наш удар дає українцям більше безпеки. Дякую, хлопці! Так тримати", – зазначив президент.

Сильне вогневе ураження цього тижня. Наші воїни вибили одну з російських систем ППО на півдні. Кожен такий наш удар дає українцям більше безпеки. Дякую, хлопці! Так тримати! —— Significant fire destruction inflicted this week. Our soldiers destroyed one of the Russian air defense systems in the south. Every such strike of ours brings more safety to Ukrainians. Thank you, guys! Keep it up! United24 Media Опубліковано Володимиром Зеленським Пʼятниця, 3 листопада 2023 р.

Нагадаємо, Росія у жовтні запустила по Україні 24 ракети та 243 "Шахеди". Всього за жовтень РФ запустила по Україні 243 Shahed-131/136, із них 228 штук збила ППО. Також країна-агресорка запустила 15 авіаційних керованих ракет X-59, 11 з яких були успішно знищені. Крім того, РФ запустила дев'ять крилатих ракет, вісім з яких знищила ППО України.

Читайте також: