Сильніші від куль: Зеленський пояснив важливість антивоєнних протестів в Росії

Президент Володимир Зеленський вдячний всім тим громадянам РФ, які виступають проти війни з Україною.

Для України дуже важлива підтримка зі всіх країн світу, зокрема з Росії.

Про це глава держави сказав 23 квітня на пресконференції у Київському метрополітені, на яку зібралися українські та іноземні журналісти.

"Для нас дуже важливий сигнал від людей, які протистояють на територія всіх держав. І Росія не виключення", – сказав Зеленський.

Президент звернув увагу, що жителям РФ складніше, ніж в інших державах, вийти на площу і висловити свою позицію.

"Тому що на площі тієї чи іншої цивілізованої держави тобі нічого не загрожує. Ти знаєш, поки не порушив закон – будеш на свободі. Щодо людей, які виходять на вулиці, площі в РФ, - їх небагато, на жаль. Але своїми прикладами вони дають все-таки енергію, що ми таки проб’ємо цю інформаційну стіну. Тому я їм можу подякувати. Хочу сказати, що всі їхні кроки ми бачимо, всі їхні слова важливі. Слова можуть пробити цю стіну, і тому ці люди за гратами. Сильніші за кулі такі слова, такі виходи на вулицю", – каже глава держави.

Зеленський переконаний, що Кремль боїться своїх громадян, які сміливо відстоюють власну позицію.

"Їх бояться. Ядерна держава боїться свого народу, який виходить, навіть поодиноких виходів на вулиці. Тому ми підтримуємо таких людей, ми їм дуже вдячні. Щодо спасіння історії РФ вони точно свій вклад зробили", – підсумував він.

Дивіться онлайн-трансляцію пресконференції Зеленського на YouTube- каналі ТСН: