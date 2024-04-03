“Сильний документ”: Зеленський заявив про підписання безпекової угоди зі ще однією країною

Гельсінкі надаватимуть довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватимуть співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.

Президент України Володимир Зеленський та лідер Фінляндії Александр Стубб підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram.

“Сьогодні ми з президентом Фінляндії Александром Стуббом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Сильний документ, що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії”, — написав він.

За словами президента, Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.

“Допомагатиме Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури, а також лікуватиме українських військових. Дякую Фінляндії за підтримку України і нашого народу! Дякую за допомогу!”, — додав Зеленський.

Нагадаємо, в березні повідомлялося, що Фінляндія ухвалила рішення про передачу Україні бойових катерів. До нашої країни вони надійдуть транзитом через територію Румунії.

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