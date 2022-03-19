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"Сильний знак для союзників": США направить роту Stryker до Болгарії для зміцнення східного флангу НАТО

Дата публікації
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17к
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"Сильний знак для союзників": США направить роту Stryker до Болгарії для зміцнення східного флангу НАТО

Associated Press

Болгарія створює бойову групу чисельністю до 1000 військовослужбовців.

Сполучені Штати погодилися направити мотострілецьку роту Stryker для бойової групи Болгарії в рамках прагнення НАТО зміцнити східний фланг після вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков на пресконференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном, повідомляє Reuters.

"США погодилися надати роту Stryker. Це сильний знак для всіх наших союзників по НАТО", - сказав він.

Зазначається, що Болгарія створює бойову групу чисельністю до 1000 військовослужбовців під оперативним командуванням верховного головнокомандувача об'єднаними силами НАТО в Європі. Очікується, що бойова група також прийме війська з інших союзних країн.

"Я хотів підкреслити важливість оголошення про те, що Болгарія створила багатонаціональну бойову групу НАТО і очолює її. Це важливий крок, і ми повністю його підтримуємо", - сказав Остін.

Петков сказав, що Болгарія буде продовжувати відправляти гуманітарну допомогу в Україну і приймати українських біженців з війни, але поки не розглядає можливість відправки будь-якої зброї до Києва.

Зазначимо, що стандартна комплектація роти Stryker - 10 легкоброньованих машин і приблизно 100 осіб особового складу.

Нагадаємо, що країни-члени НАТО під час екстреного засіданння вирішили почати плани Північноатлантичного альянсу з оборони східного флангу через вторгнення Росії до України.

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