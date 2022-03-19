"Сильний знак для союзників": США направить роту Stryker до Болгарії для зміцнення східного флангу НАТО

"Сильний знак для союзників": США направить роту Stryker до Болгарії для зміцнення східного флангу НАТО

Болгарія створює бойову групу чисельністю до 1000 військовослужбовців.

Сполучені Штати погодилися направити мотострілецьку роту Stryker для бойової групи Болгарії в рамках прагнення НАТО зміцнити східний фланг після вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков на пресконференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном, повідомляє Reuters.

"США погодилися надати роту Stryker. Це сильний знак для всіх наших союзників по НАТО", - сказав він.

Зазначається, що Болгарія створює бойову групу чисельністю до 1000 військовослужбовців під оперативним командуванням верховного головнокомандувача об'єднаними силами НАТО в Європі. Очікується, що бойова група також прийме війська з інших союзних країн.

"Я хотів підкреслити важливість оголошення про те, що Болгарія створила багатонаціональну бойову групу НАТО і очолює її. Це важливий крок, і ми повністю його підтримуємо", - сказав Остін.

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Петков сказав, що Болгарія буде продовжувати відправляти гуманітарну допомогу в Україну і приймати українських біженців з війни, але поки не розглядає можливість відправки будь-якої зброї до Києва.

Зазначимо, що стандартна комплектація роти Stryker - 10 легкоброньованих машин і приблизно 100 осіб особового складу.

Нагадаємо, що країни-члени НАТО під час екстреного засіданння вирішили почати плани Північноатлантичного альянсу з оборони східного флангу через вторгнення Росії до України.

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